3日午前、湯沢市の山中で女性の遺体が見つかりました。クマに襲われた可能性が高いと見られています。遺体が見つかったのは湯沢市川連町の山中です。湯沢警察署の調べによりますと午前9時すぎ警察官が倒れている人を発見、その場で死亡が確認されました。現場周辺では、2日からキノコ採りに出かけたとみられる後藤キヨさん79歳が行方不明になっていて、警察や消防が捜索していました。警察は遺体の損傷が激しいことからクマに襲わ