2025年11月のライトノベルで最大の注目作は、世界的な人気シリーズとなった『転スラ』の本編完結作となる伏瀬『転生したらスライムだった件 23』（GCノベルズ）。テンペストを脅かす敵との戦いが続く中、盟主のリムルが帰還してテンペスト陣営も盛り上がるが、戦いの根幹を揺るがしかねない情報がもたらされてリムルに決断を迫る。異世界に転生して最弱種族から成り上がっていったリムルの物語の帰結を確かめよう。11月29