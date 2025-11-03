サン・フーコック航空は、11月1日に3路線を開設し、運航を開始した。開設したのは、フーコック〜ハノイ・ホーチミン線とハノイ〜ホーチミン線の3路線。初便はハノイ発フーコック行きの9G1203便で、220名を乗せて出発した。機内ではフランスの有名ベーカリーブランド、エリック・カイザーの特製ペストリーを提供した。サン・フーコック航空は、ベトナムの不動産開発企業、サングループ傘下のレジャー航空会社。2026年にはダナン・ニ