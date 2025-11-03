アシアナ航空は、ソウル/仁川〜ミラノ線を2026年3月31日に開設する。火・木・土曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はソウル/仁川発が13時間20分、ミラノ発が11時間40分。運航期間は10月24日まで。同路線は現在、大韓航空が週4往復を運航している。■ダイヤOZ581ソウル/仁川（13：40）〜ミラノ（20：00）／火・木・土OZ582ミラノ（22：00）〜ソウル/仁川（16：40+1）／火・木・土