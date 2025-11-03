ドジャースの選手たちが筋書きのないドラマを演じた(C)Getty Imagesドジャースが球団初のワールドシリーズ連覇を達成した。世界一連覇への道は平坦ではなく、現地時間11月1日に行われた第7戦はいくつかの勝敗の分岐点があった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る米メディア『ClutchPoints』は、4−4で迎えた9回二死満塁の場面を振り返り、「（キケ）ヘルナンデスは、第7戦の最も重要なプレー