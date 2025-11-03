山形市によりますと、2日午後7時40分ごろ、山形市大字山寺地内の山林でクマ2頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所など また、2日午後6時ごろ、山形市大字谷柏地内の公民館敷地で経過時間不明のクマの疑いのあるフンが確認されました。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（山形市大字山寺） ■フン目撃場所（山形市大字谷柏） ■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市） 11月2日（日曜）午後7時40分