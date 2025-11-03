第１５回みやこステークス・Ｇ３は１１月９日、京都競馬場のダート１８００メートルで行われる。好メンバーがそろったが、注目は帝王賞で２着だったアウトレンジ（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）。２走前の平安Ｓを完勝し、コースへの実績もある。前走の帝王賞は強い勝ち馬ミッキーファイトとは首差の接戦。ＪＢＣクラシックには出られなかったが、ここで悔しさを晴らしたい。ロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四