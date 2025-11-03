１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が３日、都内で行われた映画「ＩＮＩＴＨＥＭＯＶＩＥ『ＩＮｅｅｄＩ』」の公開記念舞台あいさつに登場した。ＩＮＩはオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮＳＥＡＳＯＮ２」出身。今作は２０２１年１１月３日のデビューから現在まで、約４年間の姿を映し出した初のドキュメンタリー映画となっている。１０月３１日の公開から３日、周囲からの反