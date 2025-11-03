ＤｅＮＡは３日、加藤健氏が来季１軍バッテリー戦術・育成コーチを務めると発表した。加藤氏は新潟・新発田農から９８年ドラフト３位で巨人に入団。現役時代は巨人一筋で主に貴重な控え捕手としてチームを支え、１６年に現役引退した。その後は新潟アルビレックスＢＣを経て、２０年に３軍バッテリーコーチとして巨人復帰。２１年途中から２軍バッテリーコーチとして若手育成に尽力し、今季限りで退団していた。