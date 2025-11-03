◆卓球全日本選手権カデットの部最終日（３日、広島グリーンアリーナ）１４歳以下女子シングルスで、中学２年の漆畑瑛奈（えな、進徳ジュニア・ユース）が地元・広島勢唯一の１６強入りと奮闘した。この日の５回戦は第１シードの石田心美（石田卓球Ｎ＋）に０―３で敗れ「レシーブの対応やフットワーク、多くの課題が見えた試合だった」と反省。目標の８強には届かなかったが、昨年、一昨年は３回戦で敗退しており、地元開催