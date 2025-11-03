ＭＬＢは２日（日本時間３日）、今季のゴールドグラブ賞を発表し、球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースからの選出はなかった。ナ・リーグ遊撃手部門でＭ・ベッツ内野手（３３）、ユーティリティー部門ではＭ・ロハス内野手（３６）が最終候補に残っていたが、遊撃手はウィン（カージナルス）、ユーティリティーはサノヤ（マーリンズ）が選ばれた。過去に右翼手として６度の受賞を誇るベッツは昨季から内