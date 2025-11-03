文化の日の3日、皇居では文化勲章の親授式が行われました。今年の文化勲章は長年プロ野球の発展に貢献した福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん、今年のノーベル化学賞に選ばれた北川進さん、ファッションデザイナーのコシノジュンコさんらあわせて8人が受章しました。親授式は、午前10時半から皇居・宮殿の「正殿松の間」で行われ、天皇陛下から一人ひとりに文化勲章が手渡されました。その後