3日の石川県内は、大気の状態が非常に不安定となっています。気象台では夕方にかけて、能登では土砂災害に注意・警戒するよう呼びかけています。 低気圧や上空の強い寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっている石川県内。断続的に雨が降っていて、降り始めからの雨量は、輪島で95.0ミリ、金沢で94.0ミリを観測しています。 石川県内は3日夕方まで、雨が降ったり止んだりする予報となっていて、4日正午までの24時間