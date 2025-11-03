きょう3日は日本の東の低気圧と大陸の高気圧との間で日本付近が一時的に西高東低の気圧配置となる見通しです。上空寒気の影響で、山陰から北陸や東北では雨が降り、雷雨となる所もあるでしょう。北陸と東北では土砂災害などに注意・警戒してください。その他の地域も日本海側を中心に雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。あす4日は大陸から移動してくる高気圧に覆われる西日本から北日本では広い範囲で秋晴れとなるで