３日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、高市早苗総理の外交について特集。谷原章介は高市総理が国際会議の場で積極的に笑顔で話しかけていく姿に「関西の人の独特のコミュニケーション能力なのかなって」と感心した。この日は高市総理の外交に焦点を当てて特集。笑顔の習近平氏と握手する写真が高市総理のＸに掲載され、各方面の驚きを呼んだが、その他にも、国際会議では各国首脳相手に肩を抱えてしゃべったり