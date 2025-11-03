タレント森香澄（30）が3日、都内で行われた「日経トレンディ『2025年ヒット商品＆2026ヒット予測』発表会」に出席した。今年の顔としてSKY−HIと共に登壇。自身注目のトレンド商品にはスープなどが手軽に作れる自動調理ポット「レコルト」を挙げ「自炊しない人生を送ってきたのですが、重い腰を上げて。ポタージュとか、じっくり煮込んでいたって言い張れるくらいのものができるんです。料理できる詐欺ができます」と紹介した。今