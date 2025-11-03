さまざまな要因から住まいに対しての不安を抱える人のために用意される公共住宅のひとつに、「都営住宅」があります。家賃の安さが特徴であり、都内にもかかわらず、中には月2万円程度で住むことができる物件も存在します。しかし、誰でも住めるというわけではありません。 本記事では、都営住宅の入居資格や、その家賃について解説します。 「都営住宅」は“低廉な家賃”で住める可能性 都営住宅とは、東京都が運営