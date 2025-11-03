俳優ヨ・ジングが兵役の義務を履行する。ヨ・ジングの所属事務所関係者は11月3日、「俳優ヨ・ジングがKATUSA（在韓米軍派遣韓国軍兵士）に選抜され、12月15日（月）から約1年6カ月間、服務することになった」と明らかにした。《写真》チャウヌ、丸刈りでもイケメンすぎ！ヨ・ジングは2005年の映画『サッド・ムービー』でデビューし、映画『ファイ怪物を飲み込んだ子』、そしてドラマ『太陽を抱く月』、『会いたい』、『王になっ