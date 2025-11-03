「バカミュート★バカリズムとロバート秋山のエッジ効きすぎ！新お笑いネタ番組始動」（深夜24時30分）を11月3日（月・祝）、10日（月）の2週に渡って放送。「言語がない無声お笑いなら世界で通用するのでは？」をコンセプトに【ミュートネタ】という新しいジャンルを創設。当初は動画審査を経て合格者にはスタジオでネタを披露してもらう予定だったが、応募動画があまりにも「哀愁」がありすぎて面白かったのでそのまま放送で採用