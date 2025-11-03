ショーファーカーだからこそレクサスはジャパンモビリティショー2025に『LSコンセプト』を出展。ショーファーカーのニーズを満たすため、6輪車もありだという提案だ。そこで、そもそもなぜかなどについてデザイナーに話を聞いた。【画像】そもそもなぜ6輪車に？ゼロからニーズに向き合った『レクサスLSコンセプト』全27枚元々ショーファーカーはセダンが主流だったが、近年大型ミニバンも台頭。その理由はセダンにない広さと使い