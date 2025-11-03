三重県亀山市のJR関駅近くにあるコスモスの花が満開となり、訪れる人たちの目を楽しませています。この畑は地元の人が休耕田を利用して季節の花を育てているもので、現在コスモスの花が見頃となっています。今年は例年より2週間ほど遅い10月20日頃から花がほころび始め、白や黄色、濃いピンクなどさまざまな色彩のコスモスが出迎えてくれます。コスモスとともに畑のところどころには「夏の名残」のヒマワリが咲いていて、今年の酷