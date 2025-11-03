1市2町1村が合併し、今の伊勢市が誕生してから今年で20周年を迎えたのを記念し、1日、三重県伊勢市で記念式典が開かれました。伊勢市は2005年11月1日に、当時の伊勢市と二見町、小俣町、御薗村が合併して誕生し、市制施行20周年を迎えました。記念式典では、伊勢市の鈴木健一市長が20年の歩みを振り返った上で「自然豊かで歴史、文化、伝統に育まれた伊勢のまちをともに愛し、誇りと喜び、笑顔があふれるまちを力を合わせて作って