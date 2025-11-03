占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）運気は活性化。時間で始め、切り上げて。公私共に忙しくなりそう。ニーズが高まり、どこへ行っても重宝されるため、何をやっていても楽しくなってしまうはず。それだけに目の前のことに夢中になって、時間オーバーをしやすいでしょう。その時は充実感がありますが、