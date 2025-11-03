三重県鈴鹿市にある鈴鹿医療科学大学へ絵画を寄贈した画家に、10月31日、感謝状が贈られました。鈴鹿医療科学大学へ寄贈された絵画は100号サイズの大作11点で、大学を訪れる市民や学生、教職員など多くの人に絵を見てもらいたいと、愛知県出身の画家・三輪光明さんが描いたものです。絵画の寄贈を受けて31日、感謝状の贈呈式が開かれ、鈴鹿医療科学大学の高木純一理事長から三輪さんに感謝状が贈られました。寄贈された絵画は、イ