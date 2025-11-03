バラク・オバマ元米大統領（64）が2日（日本時間3日）、自身のXを更新。1日（同2日）に球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇を果たしたドジャースを祝福した。ホワイトソックスのファンであることを公言しているオバマ氏は「なんて素晴らしいシリーズだ！連覇した我がチーム、おめでとう」と祝福し、ドジャースが優勝したことを伝える球団公式の投稿を引用した。昨シーズンに球団がWS制覇した際も自身のXで「ワールドシリ