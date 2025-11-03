占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）アンテナを張って。現状脱出の手がかりが！ポジティブになりたいのに、なりきれないかも。それは、心の中に引っかかりを抱えているせい。気にしないようにしよう、考えるのをやめようと思っても、思考が自然に戻ってしまうはず。手あたり次第、いろいろなことを試してみ