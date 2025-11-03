11月に入り秋も深まる中、三重県玉城町にあるアスピア玉城では、コスモスの花が見頃を迎えています。四季折々の花が楽しめるアスピア玉城では、秋の風物詩コスモスの花が咲き誇っています。今年はピンクや白のほかに、黄色いコスモスの種も蒔いたため、彩り豊かなコスモスが咲き揃いました。さらに、真夏の花・ヒマワリも。長引いた暑さの影響で、夏に咲いていたヒマワリの種がさらに発芽したということで、夏と秋の花々が同時に楽