【ブンデスリーガ】ハイデンハイム 1−1 フランクフルト（日本時間11月1日／フォイト・アレーナ）【映像】30m爆速帰陣→ハードなディフェンスフランクフルトのMF堂安律が、約30メートルをフルスプリントして相手シュートを阻止。日本代表の背番号10が披露したハードディフェンスをファンと解説者が絶賛している。日本時間11月1日のブンデスリーガ第9節で、フランクフルトはアウェーでハイデンハイムと対戦。右ウイングで先発し