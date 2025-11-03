名古屋市のアパートで主婦を殺害した疑いで逮捕された女（69）が「事件発生日が近づくと、悩んで気持ちが沈んだ。家族に迷惑をかけられず、捕まるのが嫌だった」との趣旨の供述をしていることが3日、愛知県警への取材で分かった。