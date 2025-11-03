【ブンデスリーガ】マインツ 1−1 ブレーメン（日本時間11月1日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野の「クイック・スルーパス」マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、攻撃で違いを見せた。パスを引き取ってからツータッチで出したスルーパスをファンたちが称賛している。マインツは日本時間11月1日、ブンデスリーガ第9節でブレーメンと対戦。佐野はダブルボランチの一角として先発出場し、右サイドバックに入ったブレー