中部電力グループが自社の最新技術や日頃の研究成果を展示する「テクノフェア」が10月30日〜31日の2日間にわたって名古屋市内で開かれました。中部電力が毎年開く「テクノフェア」では、自社の研究成果や開発品を展示していて、今年はDXや再生可能エネルギーに関するものなど86ブースが出展されました。「イノベーションのタネ」がテーマの今回は、技術を共同研究する目的などで企業や研究機関の関係者など約2900人が会場を訪れま