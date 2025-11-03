占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）番狂わせがありそう。ピンチヒッターを引き受けて。誰かの脱落、読みの甘さのあおりを受けて、宙に浮いた話が回ってきそう。断ることもできそうですが、今回は快く引き受けて、場を丸く収めましょう。いざという時に頼れる人、困った時に助けてくれる存在として、一目置か