秋田県湯沢市の山中で女性の遺体が見つかりました。遺体の損傷が激しく、クマに襲われた可能性が高いとみられています。警察によりますと、3日午前9時すぎ、湯沢市川連町の山中で警察官が倒れている人を発見、その場で死亡が確認されました。現場周辺では2日から79歳の女性が行方不明になっていて、警察などが捜索していました。警察は遺体の損傷が激しいことから、クマに襲われた可能性が高いとみて、死因や身元の確認を進めてい