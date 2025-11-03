今年のクリスマスは、自分へのご褒美にもぴったりな香りをまとってみませんか？マークスアンドウェブから、11月6日(木)より登場する数量限定のクリスマスシリーズは、「オレンジ/ゼラニウム」と「アオモジ/クローブ」の2種の香り。乾燥しがちな冬の肌をいたわるハンドケアやボディケア、心をほぐすキャンドルまで、どれも香りとデザインで特別な季節を演出してくれます♡ フルーティーで華や