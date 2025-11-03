きのう、京都府京丹後市で、柿の木の様子を見に行った高齢男性がクマに襲われ、軽いけがをしました。京丹後市によりますと、きのう昼ごろ、80代の男性が柿の木の様子を見に行ったところ、クマに襲われたということです。男性は頭や太ももを引っかかれ、軽傷だということです。市内では、これまでに複数のクマの目撃情報が寄せられていました。京丹後市農林水産部田家学 主査「柿の実が今年は多いので、不要な果樹を早めに（