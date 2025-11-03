26年前、名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件で、逮捕・送検された容疑者が「申し訳ないと思っている」と謝罪の意思を示していることが新たにわかりました。26年前の事件当時、2歳で現場に居合わせた息子・航平さんは3日、事件後初めて警察の聴取を受けることになりました。奈美子さんの息子・高羽航平さん（28）「ちゃんと警察にいって事件について話すのはきょうが初めてなのかな。26年間という年月は僕たちにとって短いも