占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）リセット＆リスタート。もう一度始めましょう。視界スッキリ、再スタートを切れそう。まだ、どちらにしようか決めかねていることもありそうですが、進んで行くうちに自然に答えが出てくるでしょう。自分の求めているもの、今やりたいこと、かなえたい夢、優先すべきことが明