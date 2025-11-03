「保育園の遠足でお弁当が必要なのは知っていたが、娘から『ちいかわがいい！』とリクエストされてしまった」【写真】昨年に作った「アンパンマン弁当」もスゴイそんな一言から始まった“パパの大奮闘”が話題になっています。投稿主は、ダンボールを使って人物の影アートを生み出す人気クリエイター・黒主厳太さん（@kuronushi_）。SNSフォロワーは300万人を超え、独創的な「ダンボール影アート」の発案者としても知られています