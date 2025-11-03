お気に入りの服を、手間隙かけて洗濯した経験のある方は多いはずです。しかし手間暇かけて洗濯しようとすると、洗濯表記を読み解くことから始めなければいけないため、慣れない方にはかなりの労力となるでしょう。【漫画】『【悲しい】特に知識なくセーターを手洗いしようとした人間の末路……』…全編を読む秋野ひろさんの作品『丁寧ならぬ暮らし』では、日ごろの家事を「丁寧とは程遠い暮らし」で乗り切る様子が描かれています。