占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）「ま、いっか」で、イージーゴーイング。天王星がふたご座を離れて、グッと生きやすくなるでしょう。運の強さのレベルは下がるのですが、それが今のあなたには、ちょうどいいはず。「もうよく分からなくなっちゃった」ことも、そんなに頑張らなくていいのかも的な着地を