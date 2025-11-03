去年のパリオリンピック、レスリング女子53キロ級で金メダルを獲得した三重県四日市市出身の藤波朱理選手が、半導体などを扱うレスターに来年春、入社することになりました。藤波朱理選手は現在、日本体育大学の4年生。10月セルビアで行われた、23歳以下の世界選手権では53キロ級から57キロ級に階級を上げて優勝し、公式戦連勝記録を145に伸ばしています。大学卒業後、来年4月に入社予定となったレスターは半導体などを扱う会社で