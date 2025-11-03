占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月3日〜11月9日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）うれしいサプライズが！大きなバッグでお出掛けを。運気は予想外の方向に動いていきます。人から意外ないただきものをしたり、出先で気になる何かと出会ったりしそう。ちょっと大きめのバッグで出掛けると、お楽しみでパンパンにして帰れそう。どっちつかずだった話は、