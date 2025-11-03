ウミガメが産卵に訪れる三重県津市の海岸をきれいにしようと、2日、ボランティアによる清掃が行われました。ウミガメの保護活動に取り組むウミガメネットワーク三重が、ウミガメが産卵しやすいきれいな海岸を守ろうと行ったもので、2日は地元の人をはじめ、県内企業の社員がグループで参加するなど約80人が集まりました。参加者たちは、南北約3キロの海岸を、歩きながらペットボトルや発泡スチロールなどを拾ったり、流木に絡まっ