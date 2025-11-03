◆ 初受賞者は9選手、カブスから最多3選手現地時間2日、MLB機構が2025年シーズンのゴールドグラブ賞受賞者を発表した。アメリカン・リーグでは、スティーブン・クワンが左翼手部門で4年連続4度目の受賞。ルーキーイヤーから4年連続の受賞は、10年連続のイチロー、ノーラン・アレナドに次いで史上3人目の記録となっている。ナショナル・リーグでは、ジャイアンツのエース投手ローガン・ウェブ、正捕手パトリック・ベイリーが