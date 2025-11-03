１１月２日、京都府京丹後市で柿の木の様子を見に行った高齢男性がクマに襲われ、軽いけがをしました。京丹後市によりますと、２日昼ごろ、８０代の男性が自宅近くの柿の木の様子を見に行ったところクマに襲われたということです。男性は頭や太ももを引っかかれ、軽傷だということです。市内ではこれまでに複数のクマの目撃情報が寄せられていました。（京丹後市農林水産部・田家学主査）「今年は柿の実が多いので、不要な