大リーグで守備のベストナインに相当するゴールドグラブ賞が2日（日本時間3日）に発表された。ガーディアンズのスティーブン・クワン外野手（28）とカブスのイアン・ハップ外野手（31）が4年連続で受賞した。クワンはメジャー1年目から4年連続で、10年連続のイチロー、ノーラン・アレナドに次ぐ歴代3位。初選出はカブスの「PCA」ことピート・クローアームストロング外野手（23）ら8人で、カブスからはハップ、二塁手のニコ・ホ