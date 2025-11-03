アーティスト・プロデューサーとして活動するSKY-HI、タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）、俳優の宮世琉弥が3日、「2025年今年の顔」『日経トレンディ12月号“2025年ヒット賞品ベスト30＆2026年ヒット予測ベスト100”』発表会に登壇した。SKY-HIと森が2025年に活躍した「今年の顔」、宮世が「来年の顔」として選出された。【写真】ミャクミャクとたわむれるSKY-HI、森香澄、宮世琉弥SKY-HIは、自身の音楽活動だけでな