3連休最終日の3日、首都圏の高速道路ではこのあと昼過ぎから夕方にかけて、上りで最大35キロの渋滞が予想されています。高速道路各社によりますと、首都圏の上りは東北道・加須IC付近で午後6時ごろ35キロ、関越道では坂戸西スマートIC付近で午後5時ごろ30キロ、中央道では小仏トンネル付近で午後4時ごろから25キロ、東名高速では綾瀬スマートIC付近で午後5時ごろから25キロの渋滞が予想されています。