◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）東日本実業団駅伝はロジスティードが初優勝を果たした。３区の四釜峻佑が区間賞の走りで８位から一気に首位に出ると、その後は首位をキープ。最終７区には実業団デビューとなった国学院大出身の平林清澄が危なげなくゴールテープを切った。以下、上位１３チームの速報順位。（１）ロジスティード（２