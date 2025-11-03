兵庫県高校駅伝競走大会（男子第80回、女子第42回）は3日、丹波篠山市で行われ、女子は須磨学園が優勝しました。大会には、7つの地区から勝ち上がった30校が参加。大正ロマン館前をスタート、篠山鳳鳴高校グラウンドをゴールとする5区間、21.0975 kmで争われました。